Олимпийский комитет США ввел ограничения для трансгендерных спортсменов

Олимпийский комитет США и Паралимпийский комитет страны объявили о запрете трансгендерных спортсменов, чей пол при рождении был определен как мужской, на участие в женских соревнованиях. Это решение было принято в соответствии с указом президента США Дональда Трампа, подписанным 6 февраля, который требует соблюдения новых правил допуска к спортивным турнирам. В своих заявлениях комитеты призвали федерации по видам спорта строго следовать указанным правилам, внесённым на их официальные сайты.

Олимпийский комитет США и Паралимпийский комитет страны объявили о запрете трансгендерных спортсменов, чей пол при рождении был определен как мужской, на участие в женских соревнованиях.

Это решение было принято в соответствии с указом президента США Дональда Трампа, подписанным 6 февраля, который требует соблюдения новых правил допуска к спортивным турнирам.

В своих заявлениях комитеты призвали федерации по видам спорта строго следовать указанным правилам, внесённым на их официальные сайты.