Над российскими регионами за ночь сбили 33 украинских БПЛА

12 беспилотников уничтожили над территорией Тульской области, 11 — над Ростовской областью, шесть — над Нижегородской, два — над Брянской, по одному — над Курской и Калужской.

Над российскими регионами за ночь сбили 33 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

12 беспилотников уничтожили над территорией Тульской области, 11 — над Ростовской областью, шесть — над Нижегородской, два — над Брянской, по одному — над Курской и Калужской.

Отмечается, что в Новочеркасске Ростовской области в результате атак ВСУ ранены три мирных жителя, две женщины и мужчина.