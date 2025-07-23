На Первомайском проспекте произошла авария с участием мотоциклиста

В Рязани на Первомайском проспекте произошла авария с участием мотоциклиста. Фото с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Рязань». На кадрах видно лежащего на земле водителя мотоцикла. О его состоянии пока ничего неизвестно. Движение на этом участке дороги приостановлено — вокруг места ДТП стоят машины.

В Рязани на Первомайском проспекте произошла авария с участием мотоциклиста. Фото с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Рязань».

На кадрах видно лежащего на земле водителя мотоцикла. О его состоянии пока ничего неизвестно.

Движение на этом участке дороги приостановлено — вокруг места ДТП стоят машины.

Фото: Telegram-канал «Рязань»