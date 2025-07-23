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Госдума включит в страховой стаж периоды ухода за всеми детьми до 1,5 года
Госдума России на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, который изменит подход к учету страхового стажа для многодетных родителей. Об этом пишет ТАСС. Согласно нововведениям, в страховой стаж будет включаться период ухода за каждым ребенком в семье до 1,5 лет, тогда как действующее законодательство учитывает лишь уход за четырьмя детьми. Законопроект также предусматривает возможность назначения дополнительного ежемесячного материального обеспечения для граждан, которым присвоено звание «Мать-героиня», начиная с 1 января 2025 года. Кроме того, многодетные родители смогут сделать перерасчет своих пенсий с учетом новых правил, что позволит учитывать уход за детьми до полутора лет. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отметила, что многодетные родители с пятью и более детьми смогут начать пересчет своего страхового стажа с первого числа следующего месяца после подачи заявления. Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Госдума России на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, который изменит подход к учету страхового стажа для многодетных родителей. Об этом пишет ТАСС.

Согласно нововведениям, в страховой стаж будет включаться период ухода за каждым ребенком в семье до 1,5 лет, тогда как действующее законодательство учитывает лишь уход за четырьмя детьми.

Законопроект также предусматривает возможность назначения дополнительного ежемесячного материального обеспечения для граждан, которым присвоено звание «Мать-героиня», начиная с 1 января 2025 года.

Кроме того, многодетные родители смогут сделать перерасчет своих пенсий с учетом новых правил, что позволит учитывать уход за детьми до полутора лет. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отметила, что многодетные родители с пятью и более детьми смогут начать пересчет своего страхового стажа с первого числа следующего месяца после подачи заявления.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 января 2026 года.