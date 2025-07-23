Главреда рязанского издания Константина Смирнова снова не отпустили из СИЗО

Отмечается, что Советский районный суд в среду, 23 июля, не стал менять меру пресечения. Экс-журналист находится под стражей с 31 января. Его обвиняют в вымогательстве, вину он не признает.

Главреда рязанского издания Константина Смирнова снова не отпустили из СИЗО. Об этом пишет портал «Вид сбоку», в котором он работал.

Отмечается, что Советский районный суд в среду, 23 июля, не стал менять меру пресечения.

Экс-журналист находится под стражей с 31 января. Его обвиняют в вымогательстве, вину он не признает.

Подробнее о произошедшем — в сюжете.