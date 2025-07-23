Двоих рязанцев осудили за вырубку леса

Установлено, что один из подсудимых без специального разрешения организовал незаконную заготовку древесины породы «дуб». Для этого он привлек двух лесорубов, ранее занимавшихся заготовкой леса, и поручил им спилить и доставить к нему на пилораму не менее 10-12 кубометров древесины. Однако их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. В ходе предварительного следствия один из фигурантов скончался, в связи с чем уголовное преследование в отношении него было прекращено.

Двоих рязанцев осудили за вырубку леса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что один из подсудимых без специального разрешения организовал незаконную заготовку древесины породы «дуб».

Для этого он привлек двух лесорубов, ранее занимавшихся заготовкой леса, и поручил им спилить и доставить к нему на пилораму не менее 10-12 кубометров древесины.

Однако их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

В ходе предварительного следствия один из фигурантов скончался, в связи с чем уголовное преследование в отношении него было прекращено.

Суд признал мужчин виновными и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн 500 тыс. рублей и 1 млн 200 тыс. рублей.