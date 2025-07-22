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Водителя скутера без прав остановила полиция в Рязанской области
Инцидент случился 22 июля в Касимовском районе, в деревне Крюково. Инспекторы остановили 30-летнего мужчину и выяснили, что он не может управлять транспортом. В отношении нарушителя составили административные материалы по статьям: 12.7 ч.1КоАП — управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверения (влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей). 12.6 КоАП — управление без мотошлема (влечет наложение административного штрафа в размере одна тысяча пятьсот рублей).

Водителя скутера без прав остановила полиция в Рязанской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Автоклуб Касимов».

Инцидент случился 22 июля в Касимовском районе, в деревне Крюково. Инспекторы остановили 30-летнего мужчину и выяснили, что он не может управлять транспортом.

В отношении нарушителя составили административные материалы по статьям: 12.7 ч.1КоАП — управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверения (влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей).

12.6 КоАП — управление без мотошлема (влечет наложение административного штрафа в размере одна тысяча пятьсот рублей).

Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов».