Водителя скутера без прав остановила полиция в Рязанской области

Инцидент случился 22 июля в Касимовском районе, в деревне Крюково. Инспекторы остановили 30-летнего мужчину и выяснили, что он не может управлять транспортом. В отношении нарушителя составили административные материалы по статьям: 12.7 ч.1КоАП — управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверения (влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей). 12.6 КоАП — управление без мотошлема (влечет наложение административного штрафа в размере одна тысяча пятьсот рублей).

Водителя скутера без прав остановила полиция в Рязанской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Автоклуб Касимов».

Инцидент случился 22 июля в Касимовском районе, в деревне Крюково. Инспекторы остановили 30-летнего мужчину и выяснили, что он не может управлять транспортом.

В отношении нарушителя составили административные материалы по статьям: 12.7 ч.1КоАП — управление транспортным средством водителем, не имеющим водительского удостоверения (влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей).

12.6 КоАП — управление без мотошлема (влечет наложение административного штрафа в размере одна тысяча пятьсот рублей).

Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов».