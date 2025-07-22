В США заявили, что Зеленский рискует стать обузой для Запада

Украинский президент Владимир Зеленский рискует стать обузой для западных союзников, если не сможет обеспечить прозрачное и целевое использование финансовой помощи, выделяемой на оборону страны. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на данные агентства Bloomberg. В противном случае, как подчеркивается в сообщении, он может быстро превратиться из активного участника военных усилий в источник сомнений для своих партнеров. В статье отмечается, что коррупция на Украине ставит под угрозу получение европейской помощи, особенно в сфере поставок оружия. Негативные тенденции, такие как аресты и облавы на антикоррупционных активистов, вызывают беспокойство среди западных стран.

Украинский президент Владимир Зеленский рискует стать обузой для западных союзников, если не сможет обеспечить прозрачное и целевое использование финансовой помощи, выделяемой на оборону страны. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на данные агентства Bloomberg.

В противном случае, как подчеркивается в сообщении, он может быстро превратиться из активного участника военных усилий в источник сомнений для своих партнеров.

В статье отмечается, что коррупция на Украине ставит под угрозу получение европейской помощи, особенно в сфере поставок оружия. Негативные тенденции, такие как аресты и облавы на антикоррупционных активистов, вызывают беспокойство среди западных стран.