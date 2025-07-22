В Сасове столкнулись два подростка на электросамокатах

Авария случилась на пешеходной дорожке парка 40 лет ВЛКСМ. По предварительной информации, 13-летний подросток на самокате Kugoo Kirin столкнулся с электросамокатом, которым управлял 15-летний мальчик. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.