В Сасове столкнулись два подростка на электросамокатах
Авария случилась на пешеходной дорожке парка 40 лет ВЛКСМ. По предварительной информации, 13-летний подросток на самокате Kugoo Kirin столкнулся с электросамокатом, которым управлял 15-летний мальчик. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
В Сасове столкнулись два подростка на электросамокатах. Об этом пишет ИД «Пресса».
Авария случилась на пешеходной дорожке парка 40 лет ВЛКСМ.
По предварительной информации, 13-летний подросток на самокате Kugoo Kirin столкнулся с электросамокатом, которым управлял 15-летний мальчик.
Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.