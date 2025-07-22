В рязанском Лесопарке снова состоится выставка «Пойдем домой!»

Выставка состоится в воскресенье, 27 июля. Животных представят приюты и волонтеры. Отмечается, что все животные, представленные на выставке, социализированы, привиты. Принять участие в выставке могут все: от тех, у кого на передержке есть подопечный до кураторов бездомных животных. Для этого необходимо до 23 июля записаться по телефону +7 (903) 640-78-88 и успеть на регистрацию, которая начинается в день мероприятия с 10:00. Возрастное ограничение — 0+