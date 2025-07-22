В Рязанском кремле зарегистрировали еще одного ребенка

Новорожденного назвали Петром. Он стал пятым ребенком в семье. Приветственный адрес и знак губернатора «Родившемуся на Рязанской земле» получили родители. С напутствием к паре обратился митрополит Рязанский и Михайловский Марк.