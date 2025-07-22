В Рязанской области увеличили размер выплаты для контрактников

По словам губернатора Павла Малкова, в регионе предусмотрен комплекс мер помощи военнослужащим и их семьям. Система постоянно обновляется и совершенствуется. Раньше региональная выплата составляла 400 тыс. рублей, теперь, согласно новому постановлению, — 1 миллион рублей. С учетом федеральной выплаты общая сумма при заключении контракта составит 1 400 тысяч рублей.

В Рязанской области увеличили размер выплаты для контрактников. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Павел Малков.

По его словам, в регионе предусмотрен комплекс мер помощи военнослужащим и их семьям. Система постоянно обновляется и совершенствуется.

Раньше региональная выплата составляла 400 тыс. рублей, теперь, согласно новому постановлению, — 1 миллион рублей.

С учетом федеральной выплаты общая сумма при заключении контракта составит 1 400 тысяч рублей.