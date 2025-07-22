В российских школах появится новый предмет о духовно-нравственной культуре

С 2026—2027 учебного года в российских школах введут новый предмет под названием «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Как сообщает РИА Новости, информация об этом содержится в документе Министерства просвещения, в настоящее время проходит экспертиза образовательной программы. Основной целью новой дисциплины является формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В рамках курса учащиеся будут изучать взгляды различных государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, включая участников текущей военной операции на Украине.

С 2026—2027 учебного года в российских школах введут новый предмет под названием «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Как сообщает РИА Новости, информация об этом содержится в документе Министерства просвещения, в настоящее время проходит экспертиза образовательной программы.

Основной целью новой дисциплины является формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В рамках курса учащиеся будут изучать взгляды различных государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, включая участников текущей военной операции на Украине.