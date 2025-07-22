В России заблокируют фильмы, дискредитирующие духовно-нравственные ценности

Соответствующий законопроект одобрила Госдума. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Минкультуры сможет отказывать в выдаче прокатных удостоверений кинолентам, содержащим материалы, которые отрицают или дискредитируют традиционные ценности. Владельцев социальных сетей и сайтов могут обязать ограничивать доступ к видео в течение суток после получения соответствующего требования от Роскомнадзора.