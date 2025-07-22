В России могут запретить кормление бездомных животных у многоквартирных домов

В Госдуме России разработан законопроект, который запрещает кормление бездомных животных у социальных объектов и многоквартирных домов. Об этом сообщает РБК. Инициатива, подготовленная рабочей группой по обращению с бездомными животными, направлена на создание более комфортной городской среды. Депутат от «Единой России» Александр Спиридонов отметил, что новый законопроект включает запрет на кормление животных вблизи больниц, школ, детских площадок и других общественных мест. Региональные власти получат право расширять список мест, где будет действовать данный запрет. Кроме того, депутаты решили дополнить перечень запретных территорий придомовыми зонами многоквартирных домов. В рамках законопроекта также предусмотрены поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые будут содержать штрафы за нарушения нового правила. Окончательный вариант документа, возможно, будет включать и торговые центры, планируется внести в Госдуму после 22 июля.

В Госдуме России разработан законопроект, который запрещает кормление бездомных животных у социальных объектов и многоквартирных домов. Об этом сообщает РБК.

Инициатива, подготовленная рабочей группой по обращению с бездомными животными, направлена на создание более комфортной городской среды. Депутат от «Единой России» Александр Спиридонов отметил, что новый законопроект включает запрет на кормление животных вблизи больниц, школ, детских площадок и других общественных мест. Региональные власти получат право расширять список мест, где будет действовать данный запрет. Кроме того, депутаты решили дополнить перечень запретных территорий придомовыми зонами многоквартирных домов. В рамках законопроекта также предусмотрены поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые будут содержать штрафы за нарушения нового правила. Окончательный вариант документа, возможно, будет включать и торговые центры, планируется внести в Госдуму после 22 июля.