В России МегаФон ускорил мобильный интернет на 12%

МегаФон девятый раз подряд показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета среди всех мобильных операторов России. Об этом свидетельствуют результаты независимого исследования международной компании Ookla® за первое полугодие 2025 года.

Также МегаФон продемонстрировал лучший результат по широте покрытия сети, увеличив площадь доступа к связи более чем на 17% по сравнению с прошлым годом.

В ходе исследования аналитики Ookla® проанализировали 14,28 млн замеров, выполненных на более чем два млн уникальных устройств абонентами операторов BIG4 с использованием приложения Speedtest®.

Медианная скорость скачивания в сети МегаФона за год увеличилась на 12,36%, и достигла 43,74 Мбит/с, а загрузки — на 7,11%, до 11,45 Мбит/с. Высокие показатели на фоне растущего объема потребления мобильного интернета позволили МегаФону подтвердить статус лидера уже девятый год подряд.

Высоких результатов удалось достичь благодаря системной работе компании по развитию сети. МегаФон завершил один из самых масштабных этапов рефарминга в Москве: это позволило увеличить емкость LTE и медианную скорость скачивания — на 22%, до 69,86 Мбит/с. Сейчас процесс перехода с устаревших стандартов связи на 4G идёт в Подмосковье, а также параллельно в 74 регионах страны. Инфраструктурные обновления коснулись и ключевых автомагистралей М-11 («Нева»), М-12 («Восток») и М-4 («Дон»): теперь работу цифровых сервисов на них обеспечивают более 200 новых базовых станций.

«Улучшение качества сети в условиях постоянного роста потребления мобильного трафика — одна из наших ключевых задач. Мы расширяем зону LTE-покрытия, проводим рефарминг в большей части регионов страны. Несмотря на внешние вызовы, продолжаем внедрять передовые технологические решения: повышаем надежность инфраструктуры за счет новых дата-центров. Так, в этом году мы построили ЦОД в Екатеринбурге и Твери, а в ближайшее время планируем запустить ещё два крупных объекта в Санкт-Петербурге и Новосибирске», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и в Рязани. В первом полугодии 2025 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 80% по сравнению с первым полугодием прошлого года: теперь она составляет 36,32 Мбит/с. МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам около 36 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в регионе. Компания укрепила лидирующую позицию в Рязани благодаря активному развитию инфраструктуры: только с начала года оператор модернизировал и построил более 70 базовых станций в городе вблизи учебных и медицинских учреждений, новых жилых кварталов и мест отдыха.