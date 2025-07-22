В РГРТУ уточнили информацию о самых востребованных профессиях
В материале, размещенном на сайте 21 июля, по итогам заседания правительства Рязанской области, было упомянуто, что в РГРТУ наиболее популярными направлениями являются — строительство и наземные транспортно-технологические средства.
В Рязанском государственном радиотехническом университете имени Уткина сообщили, что указанные направления подготовки отсутствуют.
На настоящий момент наиболее популярными являются направления, нацеленные на подготовку специалистов в сфере информационных технологий, вошедшие в федеральный проект «Топ-ИИ»: программная инженерия, информатика и вычислительная техника.
В момент публикации новости в РГРТУ подали 12 317 заявлений.