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В РГРТУ уточнили информацию о самых востребованных профессиях

В материале, размещенном на сайте 21 июля, по итогам заседания правительства Рязанской области, было упомянуто, что в РГРТУ наиболее популярными направлениями являются — строительство и наземные транспортно-технологические средства.

В Рязанском государственном радиотехническом университете имени Уткина сообщили, что указанные направления подготовки отсутствуют.

На настоящий момент наиболее популярными являются направления, нацеленные на подготовку специалистов в сфере информационных технологий, вошедшие в федеральный проект «Топ-ИИ»: программная инженерия, информатика и вычислительная техника.

В момент публикации новости в РГРТУ подали 12 317 заявлений.