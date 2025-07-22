В Москве группа подростков жестоко обошлась с юношей из-за несуществующего долга

В Москве группа подростков жестоко расправилась с 17-летним молодым человеком из-за несуществующего долга.

Под надуманным предлогом они привели его в лес, где начали требовать от юноши деньги. Девушка скомандовала ударить «должника», после чего его начали бить кулаками и ногами.

После подростка избивали ветками и приказывали снять одежду, унижали и валяли по земле, игнорируя его просьбы остановиться.

Все происходящее снимали на видео.

На данный момент юноша находится в больнице. Среди основных участников нападения выделяются Расул и Радик, которые, как видно на записи, требовали деньги у жертвы и контролировали процесс избиения.

Фото: Плохие новости 18+