В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Украинская армия потеряла около 1180 солдат. Средства ПВО сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 259 дронов самолетного типа ВСУ. Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Украинская армия потеряла около 1180 солдат.
Средства ПВО сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 259 дронов самолетного типа ВСУ.
Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР.