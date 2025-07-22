В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Украинская армия потеряла около 1180 солдат. Средства ПВО сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 259 дронов самолетного типа ВСУ. Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Украинская армия потеряла около 1180 солдат.

Средства ПВО сбили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 259 дронов самолетного типа ВСУ.

Российские войска освободили Новоторецкое в ДНР.