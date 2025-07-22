В Краснодаре наркоманы выстрелили мужчине в голову

В Краснодаре наркоманы выстрелили мужчине в голову. Об этом пишут «Плохие новости 18+".

Конфликт начался в ночном клубе. Двое молодых людей посчитали, что у Владислава есть наркотики и пытались получить от него дозу. Удивленный посетитель попытался уйти от подозрительных людей, но те начали преследовать его и открыли стрельбу из травматического пистолета.

Одна из пуль попала в голову. Пострадавшего госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Стрелку грозит штраф до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы до 7 лет.