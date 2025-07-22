В Госдуме заявили о необходимости провести индексацию выплат и зарплат

В России необходимо провести дополнительную индексацию социальных выплат и заработной платы бюджетников в связи с недавним ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Об этом сообщили на сайте NEWS.ru со ссылкой на депутата Сергея Миронова. Он направил соответствующее письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. С 1 июля этого года коммунальные услуги подорожали на 11,9%, а в некоторых регионах рост тарифов составил более 20%. Миронов отметил, что январское повышение зарплат было фактически «съедено» увеличением коммунальных платежей. Он подчеркнул необходимость провести дополнительную индексацию социальных выплат и зарплат работников бюджетной сферы, чтобы они соответствовали уровню роста тарифов ЖКХ. По данным Миронова, за последние 25 лет стоимость коммунальных услуг увеличилась на 366%, в то время как номинальные доходы населения возросли лишь на 230%. Это привело к снижению покупательной способности граждан и увеличению финансовой нагрузки на них. Депутат также отметил, что растущие тарифы ЖКХ способствуют социальной напряженности, что подтверждают результаты последних опросов. Миронов указал, что средние расходы на оплату услуг ЖКХ составляют 11-13% семейного бюджета россиян, а у малообеспеченных семей с доходом ниже 25 тысяч рублей на человека этот показатель достигает 15-18%. В регионах с высокими тарифами расходы на ЖКХ могут превышать 20% семейного бюджета. Особенно сложная ситуация наблюдается у пенсионеров, чьи пенсии не успевают за ростом цен и тарифов.

В России необходимо провести дополнительную индексацию социальных выплат и заработной платы бюджетников в связи с недавним ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Об этом сообщили на сайте NEWS.ru со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

Он направил соответствующее письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

С 1 июля этого года коммунальные услуги подорожали на 11,9%, а в некоторых регионах рост тарифов составил более 20%. Миронов отметил, что январское повышение зарплат было фактически «съедено» увеличением коммунальных платежей. Он подчеркнул необходимость провести дополнительную индексацию социальных выплат и зарплат работников бюджетной сферы, чтобы они соответствовали уровню роста тарифов ЖКХ.

По данным Миронова, за последние 25 лет стоимость коммунальных услуг увеличилась на 366%, в то время как номинальные доходы населения возросли лишь на 230%. Это привело к снижению покупательной способности граждан и увеличению финансовой нагрузки на них. Депутат также отметил, что растущие тарифы ЖКХ способствуют социальной напряженности, что подтверждают результаты последних опросов.

Миронов указал, что средние расходы на оплату услуг ЖКХ составляют 11-13% семейного бюджета россиян, а у малообеспеченных семей с доходом ниже 25 тысяч рублей на человека этот показатель достигает 15-18%. В регионах с высокими тарифами расходы на ЖКХ могут превышать 20% семейного бюджета. Особенно сложная ситуация наблюдается у пенсионеров, чьи пенсии не успевают за ростом цен и тарифов.