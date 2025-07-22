Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
23°
Срд, 23
25°
Чтв, 24
26°
ЦБ USD 78.33 0.02 22/07
ЦБ EUR 91.51 0.43 22/07
Нал. USD 79.20 / 78.50 22/07 12:55
Нал. EUR 92.20 / 92.00 22/07 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
4 048
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
18 964
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 914
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
7 264
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме решили создать программу переноса данных из WhatsApp и Telegram в MAX
Депутат Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву с инициативой по созданию и финансированию программного обеспечения для переноса пользовательских данных из мессенджеров WhatsApp и Telegram на российскую цифровую платформу MAX. Об этом пишет «ТАСС». В своих письмах парламентарий предлагает запустить государственную программу, обеспечивающую гражданам бесплатный, безопасный и удобный способ миграции их архивов. Гусев также подчеркивает важность возможности сохранения информации на персональных устройствах пользователей. Для реализации этой инициативы депутат призывает рассмотреть вопрос о выделении бюджетных средств. Гусев объясняет свою инициативу тем, что в иностранных мессенджерах хранится большое количество ценных данных, включая личные переписки, фотографии и документы. По его мнению, потеря этих данных может вызвать серьезные неудобства и создать риски для информационной безопасности. В качестве успешного примера миграции контента он привел опыт социальной сети «ВКонтакте» по переносу материалов с YouTube. Депутат выразил уверенность в технической осуществимости проекта и отметил, что нельзя оставлять граждан без доступа к их личной информации, особенно учитывая существующие технологии.

Депутат Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву с инициативой по созданию и финансированию программного обеспечения для переноса пользовательских данных из мессенджеров WhatsApp и Telegram на российскую цифровую платформу MAX. Об этом пишет «ТАСС».

В своих письмах парламентарий предлагает запустить государственную программу, обеспечивающую гражданам бесплатный, безопасный и удобный способ миграции их архивов. Гусев также подчеркивает важность возможности сохранения информации на персональных устройствах пользователей. Для реализации этой инициативы депутат призывает рассмотреть вопрос о выделении бюджетных средств.

Гусев объясняет свою инициативу тем, что в иностранных мессенджерах хранится большое количество ценных данных, включая личные переписки, фотографии и документы. По его мнению, потеря этих данных может вызвать серьезные неудобства и создать риски для информационной безопасности.

В качестве успешного примера миграции контента он привел опыт социальной сети «ВКонтакте» по переносу материалов с YouTube. Депутат выразил уверенность в технической осуществимости проекта и отметил, что нельзя оставлять граждан без доступа к их личной информации, особенно учитывая существующие технологии.