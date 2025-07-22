В Госдуме решили создать программу переноса данных из WhatsApp и Telegram в MAX

Депутат Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву с инициативой по созданию и финансированию программного обеспечения для переноса пользовательских данных из мессенджеров WhatsApp и Telegram на российскую цифровую платформу MAX. Об этом пишет «ТАСС». В своих письмах парламентарий предлагает запустить государственную программу, обеспечивающую гражданам бесплатный, безопасный и удобный способ миграции их архивов. Гусев также подчеркивает важность возможности сохранения информации на персональных устройствах пользователей. Для реализации этой инициативы депутат призывает рассмотреть вопрос о выделении бюджетных средств. Гусев объясняет свою инициативу тем, что в иностранных мессенджерах хранится большое количество ценных данных, включая личные переписки, фотографии и документы. По его мнению, потеря этих данных может вызвать серьезные неудобства и создать риски для информационной безопасности. В качестве успешного примера миграции контента он привел опыт социальной сети «ВКонтакте» по переносу материалов с YouTube. Депутат выразил уверенность в технической осуществимости проекта и отметил, что нельзя оставлять граждан без доступа к их личной информации, особенно учитывая существующие технологии.

Депутат Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву с инициативой по созданию и финансированию программного обеспечения для переноса пользовательских данных из мессенджеров WhatsApp и Telegram на российскую цифровую платформу MAX. Об этом пишет «ТАСС».

В своих письмах парламентарий предлагает запустить государственную программу, обеспечивающую гражданам бесплатный, безопасный и удобный способ миграции их архивов. Гусев также подчеркивает важность возможности сохранения информации на персональных устройствах пользователей. Для реализации этой инициативы депутат призывает рассмотреть вопрос о выделении бюджетных средств.

Гусев объясняет свою инициативу тем, что в иностранных мессенджерах хранится большое количество ценных данных, включая личные переписки, фотографии и документы. По его мнению, потеря этих данных может вызвать серьезные неудобства и создать риски для информационной безопасности.

В качестве успешного примера миграции контента он привел опыт социальной сети «ВКонтакте» по переносу материалов с YouTube. Депутат выразил уверенность в технической осуществимости проекта и отметил, что нельзя оставлять граждан без доступа к их личной информации, особенно учитывая существующие технологии.