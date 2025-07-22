В Госдуме предложили дать мотоциклистам доступ к выделенным полосам

Соответствующее письмо направлено вице-премьеру РФ Виталию Савельеву. Инициатива основана на том, что выделенные полосы часто остаются незагруженными, а мотоциклы и мопеды составляют небольшую часть общего транспортного потока. Эксперименты, проведенные в Москве, показали, что риск для безопасности дорожного движения при допуске мототранспорта на выделенные полосы минимален. Также отмечается, что это решение может снизить аварийность на дорогах, поскольку стандартная ширина полосы для обычных автомобилей в городе составляет от 2,75 до 3,25 метра, тогда как для маршрутных транспортных средств она обычно равна 4 метрам.

Депутаты Госдумы предложили разрешить мотоциклистам и водителям мопедов использовать выделенные полосы наравне с общественным транспортом. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее письмо направлено вице-премьеру РФ Виталию Савельеву. Инициатива основана на том, что выделенные полосы часто остаются незагруженными, а мотоциклы и мопеды составляют небольшую часть общего транспортного потока.

Эксперименты, проведенные в Москве, показали, что риск для безопасности дорожного движения при допуске мототранспорта на выделенные полосы минимален.

Также отмечается, что это решение может снизить аварийность на дорогах, поскольку стандартная ширина полосы для обычных автомобилей в городе составляет от 2,75 до 3,25 метра, тогда как для маршрутных транспортных средств она обычно равна 4 метрам.