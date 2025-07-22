Рязанке Марии Вилковой исполнилось 104 года

Несмотря на свой солидный возраст, женщина активна и бодра. Она до сих пор читает без очков, а еще сочиняет частушки. Мария Николаевна родилась в 1921 году в селе Собчаково. У нее непростая судьба: войну она встретила юной девушкой, проводила мужа на фронт. Пока ее супруг сражался с фашистами, победу Мария Николаевна приближала в тылу. В военные годы работала лесником в Можарском лесничестве.

Рязанке Марии Вилковой исполнилось 104 года. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Несмотря на свой солидный возраст, женщина активна и бодра. Она до сих пор читает без очков, а еще сочиняет частушки.

Мария Николаевна родилась в 1921 году в селе Собчаково. У нее непростая судьба: войну она встретила юной девушкой, проводила мужа на фронт. Пока ее супруг сражался с фашистами, победу Мария Николаевна приближала в тылу. В военные годы работала лесником в Можарском лесничестве.

После войны Мария Николаевна работала в колхозе. В свободное от работы время она выступала с ансамблем. Вместе с мужем они вырастили пятерых детей.