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Россияне назвали свой самый любимый соус
В крупных городах его заказывают в 35% случаев. На втором месте оказался соус «Цезарь» (11%), на третьем — кисло-сладкий (9%). В топ-5 также вошли чесночный и барбекю. Аналитики отметили, что в некоторых городах популярностью пользуются и другие виды. Выбор соуса зависит от состава основного блюда. К картофелю чаще заказывают «Четыре сыра», «Сырный Пармеджано» и «Тартар», а к курице — кисло-сладкий чили, терияки и барбекю.

В России самым популярным соусом стал сырный. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на данные Яндекс Еды.

В крупных городах его заказывают в 35% случаев.

На втором месте оказался соус «Цезарь» (11%), на третьем — кисло-сладкий (9%). В топ-5 также вошли чесночный и барбекю. Аналитики отметили, что в некоторых городах популярностью пользуются и другие виды.

Выбор соуса зависит от состава основного блюда. К картофелю чаще заказывают «Четыре сыра», «Сырный Пармеджано» и «Тартар», а к курице — кисло-сладкий чили, терияки и барбекю.

Фото: Шедеврум.