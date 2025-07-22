Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
24°
Срд, 23
26°
Чтв, 24
26°
ЦБ USD 78.33 0.02 22/07
ЦБ EUR 91.51 0.43 22/07
Нал. USD 79.15 / 79.07 22/07 16:55
Нал. EUR 92.22 / 92.00 22/07 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
2 часа назад
179
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
Спортивное мероприятие организовали недалеко от строяще...
11 июля 15:29
4 090
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
19 006
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
11 949
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, есть ли ответственность за плавание на сапах по дорогам
Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отметил, что Правила дорожного движения не регулируют передвижение по дорогам общего пользования на плавсредствах, таких как надувные матрасы, сапборды или другие подобные устройства. Поэтому водителя сапборда нельзя привлечь к ответственности за нарушение ПДД. Однако, если он спровоцирует ДТП, то может быть наказан за действия, которые привели к аварии. В этом случае речь будет идти о возмещении ущерба. Юрист также предупредил, что катание на сапбордах по затопленным дорогам может быть опасным и не рекомендуется.

Во время сильного ливня в ЦФО некоторые жители начали использовать сапборды для передвижения по затопленным дорогам. Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин объяснил, могут ли их за это привлечь к ответственности, пишет «Газета. ру».

Собеседник издания отметил, что Правила дорожного движения не регулируют передвижение по дорогам общего пользования на плавсредствах, таких как надувные матрасы, сапборды или другие подобные устройства. Поэтому водителя сапборда нельзя привлечь к ответственности за нарушение ПДД. Однако, если он спровоцирует ДТП, то может быть наказан за действия, которые привели к аварии. В этом случае речь будет идти о возмещении ущерба.

Юрист также предупредил, что катание на сапбордах по затопленным дорогам может быть опасным и не рекомендуется.