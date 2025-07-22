Россиянам рассказали, есть ли ответственность за плавание на сапах по дорогам

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отметил, что Правила дорожного движения не регулируют передвижение по дорогам общего пользования на плавсредствах, таких как надувные матрасы, сапборды или другие подобные устройства. Поэтому водителя сапборда нельзя привлечь к ответственности за нарушение ПДД. Однако, если он спровоцирует ДТП, то может быть наказан за действия, которые привели к аварии. В этом случае речь будет идти о возмещении ущерба. Юрист также предупредил, что катание на сапбордах по затопленным дорогам может быть опасным и не рекомендуется.

Во время сильного ливня в ЦФО некоторые жители начали использовать сапборды для передвижения по затопленным дорогам. Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин объяснил, могут ли их за это привлечь к ответственности, пишет «Газета. ру».

Собеседник издания отметил, что Правила дорожного движения не регулируют передвижение по дорогам общего пользования на плавсредствах, таких как надувные матрасы, сапборды или другие подобные устройства. Поэтому водителя сапборда нельзя привлечь к ответственности за нарушение ПДД. Однако, если он спровоцирует ДТП, то может быть наказан за действия, которые привели к аварии. В этом случае речь будет идти о возмещении ущерба.

Юрист также предупредил, что катание на сапбордах по затопленным дорогам может быть опасным и не рекомендуется.