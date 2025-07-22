Россия расширяет санкционный список в ответ на новые пакеты санкций ЕС

Москва ответила на семнадцатый и восемнадцатый пакеты санкций Европейского Союза, существенно расширив список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. В заявлении МИД подчеркивается, что в ответ на «недружественные действия» России был увеличен список представителей евроинститутов и стран — членов ЕС, а также тех европейских государств, которые поддерживают антироссийскую политику Брюсселя. В частности, в санкционный список попали граждане ЕС, которые оказывали военную помощь Киеву и способствовали подрыву территориальной целостности России.

Москва ответила на семнадцатый и восемнадцатый пакеты санкций Европейского Союза, существенно расширив список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщает официальный сайт Министерства иностранных дел РФ.

В заявлении МИД подчеркивается, что в ответ на «недружественные действия» России был увеличен список представителей евроинститутов и стран — членов ЕС, а также тех европейских государств, которые поддерживают антироссийскую политику Брюсселя. В частности, в санкционный список попали граждане ЕС, которые оказывали военную помощь Киеву и способствовали подрыву территориальной целостности России.