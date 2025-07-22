Россия рассчитывает, что переговоры с Украиной пройдут в ближайшие дни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет объявлена, когда российская сторона будет готова. Он выразил надежду, что встреча состоится на этой неделе. Об этом пишет «Комерсантъ». Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что делегации встретятся в Турции 23 июля. «Надеемся, что будут на этой неделе. Как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам», — отметил Песков в разговоре с журналистами. Напомним, что два предыдущих раунда переговоров состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле, в ходе которых стороны договорились об обмене военнопленными и телами военнослужащих. На последней встрече участники передали друг другу меморандумы с условиями прекращения огня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата третьего раунда переговоров с Украиной будет объявлена, когда российская сторона будет готова. Он выразил надежду, что встреча состоится на этой неделе. Об этом пишет «Комерсантъ».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что делегации встретятся в Турции 23 июля.

«Надеемся, что будут на этой неделе. Как только будем готовы, сделаем сообщение по срокам», — отметил Песков в разговоре с журналистами.

Напомним, что два предыдущих раунда переговоров состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле, в ходе которых стороны договорились об обмене военнопленными и телами военнослужащих. На последней встрече участники передали друг другу меморандумы с условиями прекращения огня.