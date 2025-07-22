Российские банки снижают ставки по рублёвым вкладам

Российские банки начали снижать ставки по рублёвым вкладам на фоне подготовки к заседанию совета директоров Центробанка, которое состоится 25 июля. Эта информация была подтверждена официальными сайтами кредитных организаций и данными агентства Marcs, доступными ТАСС. На предыдущем заседании в начале июня ЦБ уже снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до уровня 20%. Старший аналитик SberCIB Игорь Рапохин предполагает, что на предстоящем заседании возможно дальнейшее снижение ставки до 18%, а в некоторых случаях — до 17%. По его мнению, это может быть обусловлено замедлением экономической активности, охлаждением рынка труда и укреплением рубля. Рапохин также отметил, что Центробанк может дополнить своё решение сдержанными комментариями о перспективах снижения ставки в 2026—2028 годах, учитывая высокие инфляционные ожидания.

Российские банки начали снижать ставки по рублёвым вкладам на фоне подготовки к заседанию совета директоров Центробанка, которое состоится 25 июля. Эта информация была подтверждена официальными сайтами кредитных организаций и данными агентства Marcs, доступными ТАСС.

На предыдущем заседании в начале июня ЦБ уже снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до уровня 20%. Старший аналитик SberCIB Игорь Рапохин предполагает, что на предстоящем заседании возможно дальнейшее снижение ставки до 18%, а в некоторых случаях — до 17%. По его мнению, это может быть обусловлено замедлением экономической активности, охлаждением рынка труда и укреплением рубля.

Рапохин также отметил, что Центробанк может дополнить своё решение сдержанными комментариями о перспективах снижения ставки в 2026—2028 годах, учитывая высокие инфляционные ожидания.