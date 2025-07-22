Россельхознадзор изъял более 300 кг небезопасной рыбы у рязанских производителей

Специалисты провели проверки в отношении пяти рязанских производителей соленой, копченой рыбной продукции, а также замороженных рыбных полуфабрикатов. Обнаружили нарушения требований ветеринарного законодательства, а также технических регламентов. Виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением штрафа на общую сумму около 100 тысяч рублей. Выданы соответствующие предписания об устранении нарушений.

Россельхознадзор изъял более 300 кг небезопасной рыбы у рязанских производителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что специалисты провели проверки в отношении пяти рязанских производителей соленой, копченой рыбной продукции, а также замороженных рыбных полуфабрикатов.

Обнаружили нарушения требований ветеринарного законодательства, а также технических регламентов.

Виновные лица привлечены к административной ответственности с назначением штрафа на общую сумму около 100 тысяч рублей. Выданы соответствующие предписания об устранении нарушений.

Всего в регионе изъяли из оборота более 300 кг небезопасной рыбы и рыбной продукции неизвестного происхождения.