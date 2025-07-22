РФ вытеснила Германию из пятерки крупнейших производителей пива в мире

По данным исследования, в России произвели 90 млн гектолитров пива, тогда как в Германии более чем на 7 млн гектолитров меньше. Таким образом, РФ является лидером в этой отрасли в Европе.

РФ вытеснила Германию из пятерки крупнейших производителей пива в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад BarthHaas.

По данным исследования, в России произвели 90 млн гектолитров пива, тогда как в Германии более чем на 7 млн гектолитров меньше.

Таким образом, РФ является лидером в этой отрасли в Европе.