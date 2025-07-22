Помощником начальника рязанского УФСИН по работе с верующими стал Иоасаф Сорокин
Главной обязанностью помощника является дисциплинарный надзор за организацией тюремного служения в местах лишения свободы, а также решение вопросов защиты права на свободу совести и религиозного исповедания лиц, содержащихся в подведомственных учреждениях УФСИН.
Помощником начальника рязанского УФСИН по работе с верующими стал Иоасаф Сорокин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Игумен Иоасаф является руководителем Центра подготовки церковных специалистов при Рязанской православной духовной семинарии и настоятелем Вознесенского храма села Затишье Рязанского района.
Главной обязанностью помощника является дисциплинарный надзор за организацией тюремного служения в местах лишения свободы, а также решение вопросов защиты права на свободу совести и религиозного исповедания лиц, содержащихся в подведомственных учреждениях УФСИН.