На благоустройство Авиагородка в Сасове выделили еще семь миллионов рублей

Работы продолжат рядом с территорией «Сасовского имени Героя Советского Союза Тарана Г. А. летного училища гражданской авиации». Согласно документам, в Авиагородке установят шесть уличных камер видеонаблюдения, для них проложат кабели. В работах предусмотрена планировка площадей, разравнивание участка, окраска и грунтовка металлических поверхностей. Подрядчик обустроит бортовые камни, тротуарную плитку и автономный туалетный модуль.

В Сасове в Авиагородке установят камеры видеонаблюдения. Информацию опубликовали на сайте госзакупок, на продолжающееся благоустройство общественного пространства потратят семь миллионов 87 тысяч рублей.

Работы продолжат рядом с территорией «Сасовского имени Героя Советского Союза Тарана Г. А. летного училища гражданской авиации».

Согласно документам, в Авиагородке установят шесть уличных камер видеонаблюдения, для них проложат кабели. В работах предусмотрена планировка площадей, разравнивание участка, окраска и грунтовка металлических поверхностей. Подрядчик обустроит бортовые камни, тротуарную плитку и автономный туалетный модуль.

Работы завершат до 10 октября 2025 года.

Напомним, до 1 октября в Сасове подрядчик должен обустроить зону отдыха в микрорайоне, территорию летного училища, пешеходный маршрут на набережной и спортивную площадку в парке «100 березок».