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МИД Польши призвал своих граждан покинуть Россию
«Рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, за исключением случаев, когда их личные, семейные или профессиональные обстоятельства требуют от них остаться в стране», — сказано на сайте. Отмечается, что из-за сокращения числа сотрудников дипломатических и консульских учреждений Польши в России возможности оказания помощи гражданам становятся все более ограниченными. Представители министерства также обращают внимание на то, что отсутствие регистрации поездки в страну в системе Odyseusz может затруднить вмешательство консульства в случае возникновения кризисных ситуаций.

МИД Польши призвал своих граждан покинуть Россию. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

«Рекомендуем гражданам Польши, проживающим в России, покинуть ее территорию доступными коммерческими и частными средствами, за исключением случаев, когда их личные, семейные или профессиональные обстоятельства требуют от них остаться в стране», — сказано на сайте.

Отмечается, что из-за сокращения числа сотрудников дипломатических и консульских учреждений Польши в России возможности оказания помощи гражданам становятся все более ограниченными. Представители министерства также обращают внимание на то, что отсутствие регистрации поездки в страну в системе Odyseusz может затруднить вмешательство консульства в случае возникновения кризисных ситуаций.