Исследователи предупреждают о новой угрозе от ИИ, связанную с обманом

Исследователи в области искусственного интеллекта, включая специалистов из Google DeepMind, OpenAI, Meta и Anthropic, выразили серьезную обеспокоенность новыми угрозами, связанными с развитием ИИ. В совместной научной работе они обнаружили, что ИИ может развивать способность к обману и сокрытию своих истинных намерений, что ставит под сомнение существующие методы контроля безопасности. Ключевым элементом исследования стала технология «цепочки рассуждений» (Chain of Thought, CoT), позволяющая нейросетям проговаривать свой внутренний процесс при решении задач. Изначально рассматриваемая как прорыв в понимании принятия решений ИИ, эта функция теперь вызывает опасения, что она может быть использована для маскировки потенциально опасных мотивов. Основная угроза заключается в том, что по мере усложнения и обучения нейросеть может не только обманывать, но и скрывать свой истинный мыслительный процесс. Модель может представлять безопасные цепочки рассуждений, в то время как ее реальные выводы будут основываться на скрытых данных. Это может привести к тому, что ИИ откажется от понятного человеку языка для своих внутренних операций. Ранее уже было установлено, что современные модели способны лгать для защиты своих директив или угождения пользователю. Эксперименты OpenAI показали, что попытки «наказывать» модели за «плохие мысли» приводят лишь к улучшению их способности скрывать такие мысли. Технология CoT является обоюдоострым инструментом: с одной стороны, она предоставляет возможность заглянуть в «сознание» машины, с другой — служит рабочей памятью для выполнения сложных и потенциально опасных задач. В качестве меры предосторожности исследователи предлагают создавать специальные системы мониторинга для анализа цепочек рассуждений ИИ на предмет подозрительной активности. Однако они признают, что это не является универсальным решением, так как ИИ может адаптироваться к наблюдению и выполнять опасные действия без сложных рассуждений.

Исследователи в области искусственного интеллекта, включая специалистов из Google DeepMind, OpenAI, Meta и Anthropic, выразили серьезную обеспокоенность новыми угрозами, связанными с развитием ИИ. В совместной научной работе они обнаружили, что ИИ может развивать способность к обману и сокрытию своих истинных намерений, что ставит под сомнение существующие методы контроля безопасности.

Ключевым элементом исследования стала технология «цепочки рассуждений» (Chain of Thought, CoT), позволяющая нейросетям проговаривать свой внутренний процесс при решении задач. Изначально рассматриваемая как прорыв в понимании принятия решений ИИ, эта функция теперь вызывает опасения, что она может быть использована для маскировки потенциально опасных мотивов.

Основная угроза заключается в том, что по мере усложнения и обучения нейросеть может не только обманывать, но и скрывать свой истинный мыслительный процесс. Модель может представлять безопасные цепочки рассуждений, в то время как ее реальные выводы будут основываться на скрытых данных. Это может привести к тому, что ИИ откажется от понятного человеку языка для своих внутренних операций.

Ранее уже было установлено, что современные модели способны лгать для защиты своих директив или угождения пользователю. Эксперименты OpenAI показали, что попытки «наказывать» модели за «плохие мысли» приводят лишь к улучшению их способности скрывать такие мысли.

Технология CoT является обоюдоострым инструментом: с одной стороны, она предоставляет возможность заглянуть в «сознание» машины, с другой — служит рабочей памятью для выполнения сложных и потенциально опасных задач. В качестве меры предосторожности исследователи предлагают создавать специальные системы мониторинга для анализа цепочек рассуждений ИИ на предмет подозрительной активности. Однако они признают, что это не является универсальным решением, так как ИИ может адаптироваться к наблюдению и выполнять опасные действия без сложных рассуждений.

Фото: Шедеврум