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Госдума приняла закон, регулирующий срок рассрочки
Во вторник, 22 июля, Госдума приняла закон о регулировании сервисов рассрочки, который ограничивает ее максимальный срок с 1 апреля 2026 года шестью месяцами. Максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных о заключенных договорах в бюро кредитных историй (БКИ) составит 50 тысяч рублей.

Госдума приняла закон, регулирующий срок рассрочки. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 22 июля, Госдума приняла закон о регулировании сервисов рассрочки, который ограничивает ее максимальный срок с 1 апреля 2026 года шестью месяцами.

Максимальный лимит на сумму покупок в сервисах рассрочки без передачи данных о заключенных договорах в бюро кредитных историй (БКИ) составит 50 тысяч рублей.