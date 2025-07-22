Госдума приняла проект о повышении госпошлины для мигрантов

С сентября за выдачу или переоформление патента иностранцу придется заплатить 4200 рублей, столько же — за продление срока действия разрешения на работу, за выдачу дубликата патента — 2100 рублей. Также вводится госпошлина за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания — в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания — 1000 рублей.

Госдума приняла проект о повышении госпошлины для мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник, 22 июля, Госдума приняла закон, который вводит новые госпошлины для мигрантов и повышает ряд действующих пошлин.

С сентября за выдачу или переоформление патента иностранцу придется заплатить 4200 рублей, столько же — за продление срока действия разрешения на работу, за выдачу дубликата патента — 2100 рублей.

Также вводится госпошлина за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания — в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания — 1000 рублей.