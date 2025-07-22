ГАИ анонсировала рейды в Рязанской области
Полицейские проедут комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах. Рязанцам напомнили, что за данное нарушение грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.
Во вторник, 22 июля, в Рязанской области проведут рейды «Пешеходный переход». Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.
Полицейские проедут комплексное мероприятие, направленное на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей на нерегулируемых пешеходных переходах.
Рязанцам напомнили, что за данное нарушение грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.