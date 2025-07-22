Двоих рязанцев осудят за незаконный сбыт оружия и патронов
Отмечается, что злоумышленников задержали при попытке сбыта пулемета РПК, винтовки МЦ-12, патронов калибра 7,62 и 5,6 мм. Их заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.
Двоих рязанцев осудят за незаконный сбыт оружия и патронов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
Отмечается, что злоумышленников задержали при попытке сбыта пулемета РПК, винтовки МЦ-12, патронов калибра 7,62 и 5,6 мм.
Их заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.