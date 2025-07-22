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Центр «Мой бизнес» организовал для начинающих предпринимателей недельный образовательный интенсив

В Рязани пройдет недельный интенсив «Обучающая программа основам осуществления предпринимательской деятельности».

Обучающие мероприятия состоятся 25 — 31 июля. Организатором выступил Центр «Мой бизнес».

Спикерами станут эксперты Агентства развития бизнеса Рязанской области, сотрудники государственных органов и крупных компаний, предприниматели и самозанятые — cписок спикеров.

Образовательная программа включает пятидневный цикл занятий:

  • «Знакомство. Генерация и оценка бизнес-идей»;
  • «Организация»;
  • "Маркетинговый анализ";
  • «Финансовое планирование»;
  • «Производство и технологии».

По тогам обучения пройдет тестирование, участники получат сертификаты на торжественной церемонии награждения.

Для участия необходима регистрация («Обучающая программа основам осуществления предпринимательской деятельности» — Яндекс Формы) .

Мероприятие проходит в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Возрастное ограничение 18+.