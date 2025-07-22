Центр «Мой бизнес» организовал для начинающих предпринимателей недельный образовательный интенсив

В Рязани пройдет недельный интенсив «Обучающая программа основам осуществления предпринимательской деятельности».
Обучающие мероприятия состоятся 25 — 31 июля. Организатором выступил Центр «Мой бизнес».
Спикерами станут эксперты Агентства развития бизнеса Рязанской области, сотрудники государственных органов и крупных компаний, предприниматели и самозанятые —
Образовательная программа включает пятидневный цикл занятий:
- «Знакомство. Генерация и оценка бизнес-идей»;
- «Организация»;
- "Маркетинговый анализ";
- «Финансовое планирование»;
- «Производство и технологии».
По тогам обучения пройдет тестирование, участники получат сертификаты на торжественной церемонии награждения.
Для участия необходима
Мероприятие проходит в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Возрастное ограничение 18+.