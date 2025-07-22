26-летний рязанец пытался ограбить гараж и избил палкой его хозяина
Установлено, что в октябре 2024 года обвиняемый проник в помещение. Он попытался угнать мотоцикл, но не смог его завести. Когда хозяин вошел в гараж, фигурант напал на него с палкой и ножом, причинив телесные повреждения различной степени тяжести. Потерпевший и его супруга оказали активное сопротивление нападавшему. Тогда тот скрылся на электрическом самокате.
26-летний рязанец пытался ограбить гараж и избил палкой его хозяина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что в октябре 2024 года обвиняемый проник в помещение. Он попытался угнать мотоцикл, но не смог его завести.
Когда хозяин вошел в гараж, фигурант напал на него с палкой и ножом, причинив телесные повреждения различной степени тяжести.
Потерпевший и его супруга оказали активное сопротивление нападавшему. Тогда тот скрылся на электрическом самокате.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.