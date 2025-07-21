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«Зеленый сад» анонсировал строительство нового ЖК в Рязани

Жилой комплекс «Полярная звезда» появится в микрорайоне Песочня за сквером в честь генерала Скобелева. У дома будет максимально удобное расположение.

Рядом детские сады № 138 и № 147, школы № 63 и № 67, спортивная школа «Фаворит», поликлиника, стоматология и парк. Будущие жильцы смогут гулять возле Черезовских прудов, кормить уток на пруду Серая шейка.

Проектом предусмотрена разная этажность, большое количество квартир с панорамными окнами. Благоустройство дома — по самым высоким стандартам «Зеленого сада». Для детей — большая площадка с современным игровым оборудованием. Для взрослых — «умные» скамейки с подогревом и USB-разъемами, тихие беседки и фонари с нежным светом.

«"Полярная звезда» укажет путь к комфорту и благополучию, станет вашим домом: надежным, теплым и уютным. Следите за новостями, не пропустите старт проекта", — отметили представители компании.

Представлена предварительная концепция ЖК «Полярная звезда» для ознакомительных целей. На изображениях — примеры визуализации, реальные дома могут отличаться по дизайну.