За ночь над регионами РФ сбили 74 украинских БПЛА

В ночь на 21 июля российские регионы атаковали 74 беспилотника. Больше всего БПЛА (23) сбили над Московской областью, еще 15 поразили на пути в Москву. 14 БПЛА сбили над территорией Курской области, 12- над Ростовской, 10 — над Брянской, 4 — над Тульской и 1 — над Липецкой областями. Напомним, в ночь на 21 июля угрозу атаки БПЛА объявляли в Рязанской области.

За ночь над регионами РФ сбили 74 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 21 июля российские регионы атаковали 74 беспилотника. Больше всего БПЛА (23) сбили над Московской областью, еще 15 поразили на пути в Москву. 14 БПЛА сбили над территорией Курской области, 12- над Ростовской, 10 — над Брянской, 4 — над Тульской и 1 — над Липецкой областями.

Напомним, в ночь на 21 июля угрозу атаки БПЛА объявляли в Рязанской области.