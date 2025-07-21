ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

В ночь на 21 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами», по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов. В результате уничтожены три пусковые установки ЗРК Patriot и многофункциональная РЛС AN/MPQ-65 производства США. «Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — отметили в Минобороны. Помимо этого, российские средства ПВО сбили снаряд системы HIMARS и 397 беспилотников самолетного типа ВСУ. За сутки ВСУ потеряли 1 260 военных.

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 21 июля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами», по предприятиям ВПК Украины и инфраструктуре военных аэродромов.

В результате уничтожены три пусковые установки ЗРК Patriot и многофункциональная РЛС AN/MPQ-65 производства США.

«Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — отметили в Минобороны.

Помимо этого, российские средства ПВО сбили снаряд системы HIMARS и 397 беспилотников самолетного типа ВСУ. За сутки ВСУ потеряли 1 260 военных.