В Якутии вахтовый «КамАЗ» рухнул с обрыва, погибли 13 человек

В Якутии вахтовый «КамАЗ» рухнул с обрыва, погибли 13 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, рабочие выехали со смены на шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе. Предварительно, водитель начал засыпаться и съехал в 30-метровую пропасть.

12 человек погибли на месте, еще один умер в больнице. 20 пострадавших доставлены в медучреждение, им оказывают помощь.

Причины автокатастрофы устанавливают следователи. Грузовик уже подняли со дна обрыва и отправили на техническую экспертизу.