В Рязанской области зарегистрировали около 700 собак
Напомним, что регистрация домашних животных действует в регионе с сентября 2024 года, она проводится бесплатно — заплатить придется только за установку чипа. Пока владельцы получают только предупреждение за отсутствие чипа, впоследствии могут быть штрафы. Также штрафуют владельцев животных за их самовыгул питомцев.
В Рязанской области зарегистрировали около 700 собак. Об этом сообщает ГТРК «Ока» со ссылкой на руководителя службы по контролю за безнадзорными животными Марину Селезневу.
Напомним, что регистрация домашних животных действует в регионе с сентября 2024 года, она проводится бесплатно — заплатить придется только за установку чипа.
Пока владельцы получают только предупреждение за отсутствие чипа, впоследствии могут быть штрафы.
Также штрафуют владельцев животных за их самовыгул питомцев.