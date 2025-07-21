В Рязанской области зарегистрировали около 700 собак

Напомним, что регистрация домашних животных действует в регионе с сентября 2024 года, она проводится бесплатно — заплатить придется только за установку чипа. Пока владельцы получают только предупреждение за отсутствие чипа, впоследствии могут быть штрафы. Также штрафуют владельцев животных за их самовыгул питомцев.

В Рязанской области зарегистрировали около 700 собак. Об этом сообщает ГТРК «Ока» со ссылкой на руководителя службы по контролю за безнадзорными животными Марину Селезневу.

Напомним, что регистрация домашних животных действует в регионе с сентября 2024 года, она проводится бесплатно — заплатить придется только за установку чипа.

Пока владельцы получают только предупреждение за отсутствие чипа, впоследствии могут быть штрафы.

Также штрафуют владельцев животных за их самовыгул питомцев.