В Рязанской области пьяный водитель протаранил чужой гараж

ДТП случилось утром в субботу, 19 июля, в поселке Ухолово. На улице Свободы водитель внедорожника съехал с дороги и врезался в чужой гараж. По словам очевидцев, мужчина был пьян. Здание и автомобиль получили повреждения. Водитель не пострадал.