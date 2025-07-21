В Рязани засняли дерево, которое вот-вот упадет на пешеходов

По информации рязанки, сухостой засняли во дворе дома на улице Советской армии № 3, напротив 9-ого подъезда. Там разломилось дерево и лежит на другом сухом. «17 июля сообщили о нем в ЖЭУ, пытались также сообщить в дирекцию благоустройства, но они говорят, что деревьями не занимаются. А дерево все висит, хотя под ними дорожка, и там постоянно ходят люди», — написала рязанка.

В Рязани снова пожаловались на аварийные сухие деревья. На этот раз фото прислали из двора дома на улице Советской армии.

По информации рязанки, сухостой засняли во дворе дома № 3, напротив 9-ого подъезда. Там разломилось дерево и висит на другом сухом.

«17 июля сообщили о нем в ЖЭУ, пытались также сообщить в дирекцию благоустройства, но они говорят, что деревьями не занимаются. А дерево все висит, хотя под ними дорожка, и там постоянно ходят люди», — написала рязанка.

Ранее рязанцы жаловались на двухметровый сухостой на улице Зубковой