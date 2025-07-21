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В Рязани выбрали победителей конкурса «100 лучших товаров России»

В Рязанской области подведены итоги регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Результаты озвучены 17 июля по итогам заседания конкурсной комиссии.

Всего для участия в региональном этапе подана 21 заявка от 15 организаций. Они соревновались в шести номинациях: продукция производственно-технического назначения, продовольственные товары, промышленные товары для населения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения и услуги производственно-технического назначения. Решением конкурсной комиссии лучшими стали 19 видов продукции и 2 вида услуг. Среди них ― компании, которые пользуются услугами Агентства развития бизнеса ― повышают свою эффективность благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда» и работе с экспертами Регионального центра компетенций, сотрудничают с Рязанским центром экспорта для продвижения своей продукции за рубежом, получают поддержку специалистов Центра «Мой бизнес».

Полный список победителей:

  • Рязанский государственный приборный завод, а также филиал ― Касимовский приборный завод;
  • АМК «Рязанский»;
  • Спасский кожевенный завод;
  • «Авангард»;
  • Ряжский авторемонтный завод;
  • Старожиловский молочный комбинат;
  • «ЭРА»;
  • ИП Симаков Илья Николаевич;
  • «ЭнергоТехЦентр»;
  • "Вакинское Агро";
  • РПК «Хмелефф»;
  • "Аленький цветочек";
  • «Бравос кофе»;
  • «ЭКО-Золопродукт»;
  • Рязанский медицинский колледж.

«Участие в конкурсе дает нашим производителям возможность посоревноваться в качестве и конкурентоспособности своих товаров и по результатам работать над улучшением характеристик продукции и услуг. А победа в состязании помогает увеличить продажи, получать преимущества при выводе товара на новые рынки сбыта, активнее привлекать новых клиентов. Победа на региональном этапе конкурса — высокая оценка результатов усилий команд этих предприятий», ― отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в социальной сети.