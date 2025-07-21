В Рязани выбрали победителей конкурса «100 лучших товаров России»

В Рязанской области подведены итоги регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Результаты озвучены 17 июля по итогам заседания конкурсной комиссии.

Всего для участия в региональном этапе подана 21 заявка от 15 организаций. Они соревновались в шести номинациях: продукция производственно-технического назначения, продовольственные товары, промышленные товары для населения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения и услуги производственно-технического назначения. Решением конкурсной комиссии лучшими стали 19 видов продукции и 2 вида услуг. Среди них ― компании, которые пользуются услугами Агентства развития бизнеса ― повышают свою эффективность благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда» и работе с экспертами Регионального центра компетенций, сотрудничают с Рязанским центром экспорта для продвижения своей продукции за рубежом, получают поддержку специалистов Центра «Мой бизнес».

Полный список победителей:

Рязанский государственный приборный завод, а также филиал ― Касимовский приборный завод;

АМК «Рязанский»;

Спасский кожевенный завод;

«Авангард»;

Ряжский авторемонтный завод;

Старожиловский молочный комбинат;

«ЭРА»;

ИП Симаков Илья Николаевич;

«ЭнергоТехЦентр»;

"Вакинское Агро";

РПК «Хмелефф»;

"Аленький цветочек";

«Бравос кофе»;

«ЭКО-Золопродукт»;

Рязанский медицинский колледж.