В Рязани выбрали победителей конкурса «100 лучших товаров России»

В Рязанской области подведены итоги регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Результаты озвучены 17 июля по итогам заседания конкурсной комиссии.
Всего для участия в региональном этапе подана 21 заявка от 15 организаций. Они соревновались в шести номинациях: продукция производственно-технического назначения, продовольственные товары, промышленные товары для населения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения и услуги производственно-технического назначения. Решением конкурсной комиссии лучшими стали 19 видов продукции и 2 вида услуг. Среди них ― компании, которые пользуются услугами Агентства развития бизнеса ― повышают свою эффективность благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда» и работе с экспертами Регионального центра компетенций, сотрудничают с Рязанским центром экспорта для продвижения своей продукции за рубежом, получают поддержку специалистов Центра «Мой бизнес».
Полный список победителей:
- Рязанский государственный приборный завод, а также филиал ― Касимовский приборный завод;
- АМК «Рязанский»;
- Спасский кожевенный завод;
- «Авангард»;
- Ряжский авторемонтный завод;
- Старожиловский молочный комбинат;
- «ЭРА»;
- ИП Симаков Илья Николаевич;
- «ЭнергоТехЦентр»;
- "Вакинское Агро";
- РПК «Хмелефф»;
- "Аленький цветочек";
- «Бравос кофе»;
- «ЭКО-Золопродукт»;
- Рязанский медицинский колледж.
«Участие в конкурсе дает нашим производителям возможность посоревноваться в качестве и конкурентоспособности своих товаров и по результатам работать над улучшением характеристик продукции и услуг. А победа в состязании помогает увеличить продажи, получать преимущества при выводе товара на новые рынки сбыта, активнее привлекать новых клиентов. Победа на региональном этапе конкурса — высокая оценка результатов усилий команд этих предприятий», ―