В Рязани снова зафиксировали выбросы сероводорода
Выбросы зафиксировали 15 июля в Дашково-Песочне. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 3,7 ПДКмр. Результаты направили в рязанскую природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и администрацию Рязани.
В Рязани снова зафиксировали выбросы сероводорода. Об этом сообщает региональное минприроды.
Выбросы зафиксировали 15 июля в Дашково-Песочне. Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 3,7 ПДКмр.
Результаты направили в рязанскую природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и администрацию Рязани.